Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) tarafından öğrencilere yönelik doğada yaşam, ip bağlama ve ilk yardım eğitimleri verildi.

Yalova MAG-DER, Safalı Yılmaz Tüzünataç Çocuk Kütüphanesi öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirdi. Yalova MAG-DER Başkanı Sabri Karaçam’ın katıldığı eğitimde öğrenciler uygulamalı olarak gönüllüler tarafından eğitildi. Gönüllüler, öğrencilere doğada yaşam, ip bağlama ve doğada ilk yardım üzerine eğitim gerçekleştirdi.

Başkan Karaçam, bu tür eğitimleri sürdüreceklerini ifade etti.