Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Salih Burak Demirel, Faruk Yağlı
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı(Dk 78 Emir Özsoy), Serhat Baştan(Dk 89 Ahmet Hakan Şahin), Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Erkan Arda Çağdaş(Dk 89 Muhammed samed Karakoç), Ömer Gür( Dk 66 Umut Doğdu)
Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi: Oğuz Çalışkan, Abdullah Çelik, Hakan Çinemre, Polat Yaldır(Dk 46 Caner Hüseyin Bağ) Aykut Emre Yakut(Dk 71 Kerem Kılıç) Cerem Talha Dinçer, İrfan Akgün(Dk 62 Talha Bulut) Oğuz Kocabal(Dk 71 Emre Keskin), Siraç Susancak, İsmail Hakkı Doğan( Dk 84 Onat Kutay Kurt) Ömer Faruk Ermeç
Sarı kartlar: Hakan Çinemre,Cerem Talha Dinçer (Arnavutköy)
Goller: Hakan Çinemre(Arnavutköy)
Maçtan dakikalar
90+3'ncü dakikada Arnavutköy serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına yapılan topa yükselen Hakan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu.0-1