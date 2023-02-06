Yoğu kar yağışı nedeniyle İnegöl-Domaniç yolu ulaşıma kapandı.

Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 81 santime yükselirken, yoğun kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Domaniç'te aralıkla süren kar yağışı günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, yoğun kar ve şiddetli tipi nedeniyle, Bursa'nın İnegöl ilçesi ve Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Ekipler, mahsur kalanları kurtarırken, şiddetli tipi nedeniyle Kocayayla geçidi tamamen trafiğe kapatıldı.