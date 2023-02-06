

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine 10 binlerce vatandaşımızın ise yaralanmasına neden olan deprem felaketinin acısını hafifletmek amacıyla yurt genelinde seferberlik ilan edildi. İnegöl’de şu ana kadar 10 TIR’ın üzerinde yardım eşyası ve milyonlarca liralık nakdi yardım deprem bölgesine gönderilirken Yenirşehir’li bir kız çocuğunun yaptığı yardım göğsümüzü kabarttı.

Yenişehir’de düzenlenen yardım organizasyonuna destek sağlayan Zeynep Bozbağa isimli genç kız, deprem bölgesinde arkadaşları üşümesin diye hazırladığı poşete kendi elbiseleri ile 100 TL para koydu. Yardım çantasına not bırakan Zeynep Bozboğa, "Siz“ Yardımda bulunmam istedim” diyerek kalpli mesaj yolladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla küçük kıza teşekkür ederek, “Yüreğine Sağlık Zeynep’im, Sen ne güzel kalplisin Zeynep Bozboğa. Gönlüne yüreğine kalbine sağlık kardeşim.” dedi.