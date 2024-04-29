İzmit Belediyesi müdürlüklerinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, görev süresini tamamlayan müdürlere emekleri için teşekkür etti, göreve başlayan müdürlere ise başarılar diledi.

Yeni yönetimini belirleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün müdürlükler için devir teslim töreni gerçekleştirdi. Görev süresini tamamlayan tüm müdürlere emekleri için teşekkür eden Başkan Hürriyet, göreve başlayan müdürlere başarılar diledi. 5 yıl boyunca emek veren tüm müdürlere plaket takdim eden Başkan Hürriyet, "Sizlerle yol yürümek kıymetliydi. Emekleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.