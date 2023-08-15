Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat köprülü kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada TIR'ın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Oylat köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halindeki Sürücü Abdulkadir Ö. yönetimindeki 09 LS 071 plakalı TIR, önünde seyreden Sürücü Sedat S.(70) Yönetimindeki 16 JC 701 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Şadiye K.(80), Cemil K.(83), Aylin S.(36) ve Göktuğ S.(15) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.