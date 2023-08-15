E-ticaret platformu Trendyol, Megastar Tarkan'ı Filenin Sultanları’na Avrupa Şampiyonası’nda destek olmak amacıyla reklam filmi yayınladı. Reklam filminde Tarkan, ‘Öp’ şarkısının sözlerini milli takım marşı haline getirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu sponsoru Trendyol, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Dünya şampiyonu olan milli takım oyuncularının da yer aldığı yeni reklam filmini yayınladı. Reklam filmine Tarkan’a kadın milli takım oyuncularından Eda Erdem, Dündar, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Melissa Vargas ve Simge Aköz eşlik etti. Filmde, arabasından voleybol maçına gidenleri gören Megastar Tarkan yer alıyor. ‘Öp’ şarkısının sözlerini, taraftarlardan aldığı ilhamla değiştiren Tarkan, şarkıyı bir milli takım marşı haline getiriyor ve marş tüm şehre yayılıyor.