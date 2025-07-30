Dün akşam Hayriye Mahallesinde bu yıl ikincisi düzenlenen masa tenisi turnuvası yapıldı. Hayriyespor'un eski başkanı merhum Selim Sağlam adına yapılan turnuva, köy meydanındaki açık alanda, 3 masa tenisinde gerçekleştirildi. Turnuva gençler ve veteranlar olmak üzere iki kategoride yapıldı. Veteranlarda 16 sporcu, gençlerde de 25 sporcu katıldı.



Turnuva sonunda gençlerde Eymen Erdem, veteranlarda ise Nihat Aydın şampiyon oldu. Dereceye girenlere ödül ve madalyaları mahalle muhtarı, dernek ve kooperatif başkanları tarafından verildi.