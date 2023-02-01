İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2022 yılında verdiği kurslarla rekoru kırdı. 2021 yılında açtığı 986 kurs ile 16 bin 775 kursiyere ulaşılan Halk Eğitim Merkezi, 2022 yılı içerisinde açtığı bin 821 kurs ile 50 bin 174 kursiyer sayısına ulaştı. Bir önceki yılı göre kurs sayısı yüzde 85 oranında artarken, kursiyer sayısı ise yüzde 300 civarında arttı. Bu oranla her 6 İnegöllüden biri İnegöl Halk Eğitim Merkezinden kurs almış oldu.

TÜRKİYE HEDEFİ GEÇİLDİ

2022 yılında açılan Mesleki Teknik ve Genel kurslarda kurs ve kursiyer sayısını önemli ölçüde arttıran İnegöl Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 2022 yılı için her Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne getirdiği performans kriteri de aşılarak bu alanda da hedefin üzerine çıkıldı. Verilen performans hedefine göre İnegöl nüfusunun yüzde 12’si olan 33 bin 600 kişiye ulaşılması hedeflenmişken, bu rakam yüzde 18 olarak gerçekleşerek 50 bin 174 kişi oldu.

2022 YILINDA EN İLGİ GÖREN KURSLAR

Her 6 İnegöllüden birinin eğitim aldığı İnegöl Halk Eğitimi Merkezinde, 2021 yılında ilk sıralarda Sosyal Uyum ve Yaşam Kursu, Giyim ve Üretim Teknolojisi kursları ile El Sanatları Kursları yer alır iken, 2022 yılında ise Türkiye Bağımlılık ile Mücadele Kursları, Giyim Üretim Teknolojisi Kursları ile Aile Okulu alanındaki kurslar ilk sıralarda yer aldı.

AİLE OKULU

Milli Eğitim Bakanlığının ailenin korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak kurs modülleri içerisinde yenilediği yetişkinlere yönelik olarak açılan ‘Aile Okulu’ kurslarını vermek için Halk Eğitim Merkezinde, 412 öğretmene eğitici eğitimleri verildi. Bu öğretmenler tarafından kendi okullarında velilerine yönelik olarak ‘Aile Okulu’ alanında 142 kurs açılırken, 3 bin 174 kursiyere ulaşıldı. Bu kurs ile velilere; akran zorbalığı, iletişim, teknoloji bağımlılığı, ahlaki gelişim, uyku problemleri ile sağlıklı beslenme gibi alanlarda temel bilgiler verildi.

16 BİN 847 KURSİYERE BAĞIMLILIK EĞİTİMİ

Tüm dünyada artık büyük bir sorun haline gelen bağımlılık ile alakalı olarak Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında ise 158 kursta 16 Bin 847 kursiyere bağımlılık ile ilgili bilgiler verildi.

Ayrıca bu yıl İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Bünyesinde yeni oluşturulan atölye ile robotik kodlama ve yazılım alanında da yeni projeler yapmak isteyen ya da bu alanda kendisini geliştirmek isteyen öğrencileri için çalışma alanları ve kurslar faaliyete geçti. Oluşturulan atölye ile MEB Robot Yarışması ve Teknofest çalışmaları devam ediyor.