İnegöl İl Emniyet Müdürlüğü, İnegöl ilçesindeki huzuru sağlamak amacıyla önemli bir adım atarak huzur uygulamasını başlattı. Bu çerçevede, özellikle İnegöl AVM çevresi ve Kafeler bölgesinde bulunan noktalarda asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve suçun önüne geçmek adına yoğun çaba sarf ettiler.

Uygulama sürecinde, ekipler toplamda 150 kişiyi detaylı bir şekilde sorguladı. Bu sorgulamalarla birlikte şüpheli durumlar kontrol altına alınmaya çalışıldı. Ancak uygulama esnasında dikkat çeken bir durum yaşandı. Alkolün etkisi altında araç kullanmaya devam eden bir sürücü tespit edildi. Ekipler, sürücünün tehlikeli durumunu fark ederek hemen müdahale ettiler.

Sürücü, zorla durdurularak gözaltına alındı. Alkol tespiti için yapılan kontrollerde, sürücünün kanında 1.21 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal prosedür gereği, sürücü hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Huzur uygulamasının önemi ve etkinliği vurgulandıktan sonra, İnegöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu tür şok uygulamaların devam edeceğini duyurduğu ifade edildi. Toplumun huzur ve güvenliği için benzer operasyonların farklı noktalarda da yapılacağı belirtildi.

Uygulama sürecinde ayrıca, çeşitli yerlerde toplam 150'den fazla kişinin eksik evrak gibi ihlallerinin tespit edildiği ve bu nedenle toplamda 25.000 TL'nin üzerinde ceza kesildiği bilgisi verildi.