Her yıl düzenlenen geleneksel 'Erzurumlular Gecesi', bu kez İnegöl Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yine coşkuyla kutlandı. Amfi Tiyatro binası, yoğun bir katılımla dolup taşarken, programa özel konuklar da büyük ilgi gösterdi. Gecenin akışına uygun olarak düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri de yoğun bir şekilde yer aldı.

‘Erzurumlular Gecesi’ Hikmet Şahin Kültür Park Amfi Tiyatro’da hafta sonu cumartesi günü gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa, AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Toprak, çeşitli STK’ların başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gece öncesinde, dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine özel hediyeler sunuldu.

SİZLERİN KATILIMI BİZE AZİM VE ŞEVK VERMEKTEDİR

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Toprak,” Sayın Ak Parti Bursa Milletvekilimiz, Sayın İnegöl Belediye Başkanımız, Değerli Protokol ve Kıymetli Misafirlerimiz sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Geleneksel gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Değerli Misafirlerimiz bir geleneksel gecemizde sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duymaktayız. Gecemize katkılarından dolayı Bursa Belediye Başkanımıza, İnegöl Belediye Başkanımıza, sponsorlarımıza ve bu gecede maddi ve manevi fedakarlıklarını esirgemeyen değerli yönetici arkadaşlarıma sizlerin huzurunda sonsuz teşekkürler ediyorum. Artık geleneksel hareket ettiğimiz bu gecelerimizde sizlerin katılımları bizlere azim ve şevk vermektedir. Sizlere de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerimle sizleri tekrardan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı Akşamlar diliyorum. Sağ olun var olun." dedi.

Konuşmanın ardından sahneye TRT Sanatçısı Aysun Gültekin ve Aşık Maksut Feryadi gibi tanınmış sanatçılar çıktı. Onların eşsiz performansları, gecenin atmosferini daha da renklendirdi. Geleneksel tınılar, sahnedeki sanatçılar aracılığıyla dinleyicilere aktarıldı.

Daha sonra sahneye çıkan Cumhur Seval “Teyo Emmi” ve Erzurum Mümessili Burak Bozdağ, stand-up gösterileriyle izleyicileri kahkahalara boğdu. Espri ve mizah dolu anlar, etkinliğe dinamizm kattı.

Eğlenceli gösterilerin ardından, etkinliğin son bölümünde bar ekibi tarafından hazırlanan eğlence programıyla katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Geleneksel canlı müzik eşliğinde yapılan bu bölüm, katılımcıların birbirleriyle kaynaşmasına olanak sağladı.

Uzun ve keyifli bir gece sonunda, Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği'nin bu anlamlı etkinliği sona erdi.

https://fb.watch/mnA1S78OiD/?mibextid=Nif5oz