İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 aydır aradıkları suç makinesini kıskıvrak yakaladılar.
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, silahlı yağma, yaralama ve ruhsatsız tabanca bulundurma suçlarından kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan Ekrem Ö.(43)'nün izini sürmeye başladılar. 6 aydır izini sürdükleri şahsı İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde bir eve girerken kıskıvrak yakaladılar.
Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ