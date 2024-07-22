İnegöl'ü canlı yayın ile şehir ve ülke dışındaki vatandaşları başta olmak üzere tüm dünyaya gösteren İnegöl Belediyesi, şehir kameralarına yenilerini ekleyerek sayıyı 17’ye yükseltti.

BURSA (İGFA) - Hayata geçirdiği teknolojik yatırımlarla akıllı şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İnegöl Belediyesi, başta şehrin güvenliğini sağlamak akabinde ise yurtiçi ve yurt dışındaki vatandaşlara şehrin ana arterleri başta olmak üzere İnegöl’ü dünyanın her yerinden seyredilmesini sağlamak amacıyla oluşturduğu kamera sistemlerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde var olan kameralara 5 kamera daha ilave edilerek turistik kamera faaliyeti 17'ye yükseldi.

İNEGÖL BELEDİYESİ WEB SİTESİ VE SENİN BELEDİYEN UYGULAMASI İLE İNEGÖL CEBİNİZDE

Vatandaş memnuniyetinin en üst düzeyde olması için çalışan ve bu hizmet anlayışı ile hareket eden İnegöl Belediyesi, tüm hizmetlerini tek bir uygulama içerisinde topladığı Senin Belediyen uygulaması ile ilçe halkının zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın birçok önemli belediyecilik faaliyetlerini en kolay şekilde gerçekleştirmesine imkan sunmaya devam ediyor. İnegöl Belediyesi Web sitesi ve Senin Belediyen mobil uygulaması ile vatandaşlar; belediye hakkında her türlü bilgi, güncel haberler ve duyurular, ihaleler, etkinlikler, istatistikler, İnegöl’ün Mutfağı, iz bırakanlar, Hizmet Rehberi, projeler ve meclis kararları gibi alanlara tek noktadan ulaşabiliyor. Aynı zamanda öneri, dilek ve şikâyetlerini de ilgili modüller sayesinde en hızlı şekilde iletebiliyor. Tek tıkla İnegöl ile alakalı tüm çalışmaları dünyanın her yerinden takip eden vatandaşlar, yeni hizmete giren ‘’Kent Meydanı, Şebboy Caddesi, Altay Caddesi, Avm Kavşağı ve Alanyurt Köprülü Kavşağı’’ dahil olmak üzere 17 merkezi şehir kameraları sekmesinden canlı olarak izleyebiliyor.

‘’TEKNOLOJİNİN NİMETLERİNDEN FAYDALANMAYA VE FAYDALANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ’’

Göreve geldiği günden bu yana teknolojik dönüşüme önem veren ve birçok alanda yaptığı yatırımlarla akıllı şehir oluşturma gayretini sürdüren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başta şehir kameraları olmak üzere yakın zamanda hayata geçirilen İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile İnegöl’ün dört bir yanının takip edildiğini aktardı. Başkan Alper Taban kamera sistemleri ile alakalı yaptığı açıklamada, ‘’İnegöl Belediyesi olarak İnegöl’ü akıllı şehirler ligine yaklaştıracak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Fiber hatların döşenmesi, çocuk oyun alanlarında güvenli park uygulamasının yapılması ve ana arterlerde 11 kavşakta yapay zeka destekli kameraların kurulmasıyla temelleri atılan İzleme ve Değerlendirme Merkezini yakın zamanda faaliyete geçirmiştik. Bu merkezimiz dâhil olmak üzere şehrimiz 7/24 esasıyla anlık olarak izleniyor. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliği olmak üzere bir de şehrimizi dünyanın dört bir yanından takip etmek isteyen vatandaşlarımıza da kolaylık sağlıyoruz. Şehir Kameraları sistemimize 5 yeni kamera daha ilave ederek 17 kamera ile özellikle şehir dışında yaşayan vatandaşlarımızın İnegöl özlemini bir nebze de olsa gidermeye çalışıyoruz. Dijital dönüşüme önem veren bir belediyeyiz. Bu kapsamda teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya ve faydalandırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız şehir kameraları sistemini cep telefonlarında Senin Belediyen uygulamasından, bilgisayarlarından da İnegöl Belediyesi Web Sitesi üzerinden anlık olarak takip edebilirler. Çalışmamızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnegöl Belediyesi olarak dijital çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz.’’ dedi.