İnegöl Belediyesi Meclisi’nde alınan karar sonrası eski mezbahanın olduğu alan dahil 3 arsa satışa çıkıyor.

İnegöl Belediyesi Meclis toplantısının 5. Gündem maddesinde taşınmaz satışları gündeme geldi.

NİÇİN SATIYORUZ

Meclis toplantısında söz alan İYİ Parti meclis üyesi Dursun Öztürkoğlu satışların neden yapıldığını sorarak “Bir çok parsel sattık. Belediyenin parasal ihtiyacı mı var niye satıyoruz” dedi.

YATIRIM İÇİN SATIŞLAR OLUYOR

Dursun Öztürkoğlu’na cevap veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban “Projelerimiz devam ediyor. Devam eden projelerimiz için kullanacağız. Ani gelişen bir ödeme değil, yatırıma dönüştürmek için bu alanların satışını gerçekleştiriyoruz.”

VATANDAŞA HESAP VERİYORUZ

MHP adına söz alan Ahmet Genç ise “Bu satışlardan elde edilen gelirlerin projelerde kullanılacağını biliyoruz. Keşke bunu bir komisyonda konuşsaydık. Biz burayı belediye ucuza satıyorsunuz demiyoruz. Ama gelecek paranın ne kadar olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü bizde vatandaşa hesap veriyoruz“ dedi.

İSTEDİĞİMİZ RAKAMLAR GERÇEKLEŞMEZSE İHALEYİ YAPMAYIZ

Ahmet Genç’e cevap veren başkan Taban “Biz tamamen kamunun menfaatleri doğrultusunda kıymet takdir komisyonunun belirlediği muhammen bedel ile ilana çıkıyoruz. Maksimum faydayı almak zorundayız. İstediğimiz rakamlar gerçekleşmezse ihaleyi yapmayız zaten” dedi.

MİRAS YEDİ OLURUZ

İYİ Parti adına söz alan İsmail Karaman ise “Merkezi hükümetten yeteri kadar desteği alamıyoruz. Milletvekili ve ilçe başkanına sesleniyorum. İnegöl hakettiği yatırımları getirsinler. Yoksa her yatırım için arsa satarsak mirasyedi oluruz. “dedi.

MUHALEFET RED OYU VERDİ

Yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. AK Parti grubu evet ederken, MHP,İYİ PARTİ VE CHP grubu ise red oyu verdi.

SATILACAK ARSALAR

Akhisar Mahallesi’nde bulunan İnegöl Belediye Mezbahası ve Arsası 11 bin 362 metrekare

Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan 11 bin 17 metrekare sanayi alanı

Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan 5 bin 80 metre kare sanayi alanı