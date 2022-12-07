Turgutalp Mahallesi’nde kanayan yara haline gelen Kentsel Dönüşüm çalışmasında son aşamaya gelindi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban “Eski tekel evleri diye geçen bölgede kentsel dönüşüm çalışması için çalışmalar yapıyoruz. 850 hak sahibi bulunuyor. Teklifin kabul olması için üçte ikilik bir çoğunluk gerekiyor. 150 dönümlük bir alanda bu dönüşümü yapacağız. Bölgeyi 7 etaba ayıracağız ve dönüşümü etap etap gerçekçekleştireceğiz. Dersimize iyi çalışıyoruz bölge halkının tüm sorularına cevap vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Bölge sakinlerin bize güvenmesini istiyoruz.”

YEREL MÜTEAHİTLERLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Şehrin ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini ifade eden başkan Taban “Yereldeki müteahhitlerle çalışmak ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Tabi düşüncemiz bizim istediğimiz şartların gerçekleşmesi kaydıyla olacak.” Dedi.