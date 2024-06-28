Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa Ankara karayolu üzerinde meydana gelen 3 ayrı zincirleme kaza da 10 araç birbirine girdi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Koç Aslanlar, Hikmet Şahin Köprülü kavşağı ile Kalburt mevkiinde TIR, hafif ticari araç, motosiklet ile otomobillerin karıştığı 3 ayrı zincirleme kazalar meydana geldi. Hikmet Şahin Köprülü kavşağı ile Kalburt mevkiinde kazalarda kimse yaralanmazken, Koç Aslanlar mevkiinde meydana gelen kaza da 16 BH 5068 plakalı motosiklet sürücüsü Oğuz Y. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kazalar nedeniyle Bursa Ankara karayolunun Bursa istikametinde trafik durma noktasına geldi. Tek şerit olarak verilen trafik, ekiplerin araçları kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE