İnegöl Belediyesi tarafından Yeni Mahalle ve Yunusemre Mahallesinde 39 sokakta toplam 7150 metre uzunluğunda sathi kaplama çalışması başlatıldı.

Kış sezonu öncesi yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren İnegöl Belediyesi, Alanyurt Yeni Mahalle ve Yunusemre Mahallesinde kapsamlı bir sathi kaplama çalışması başlattı. Yeni Mahallede 27 sokakta 3630 metre, Yunusemre Mahallesinde de 12 sokakta 3520 metre olmak üzere toplamda 7 kilometrelik sathi kaplama çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Belirlediğimiz planlar ve hedeflerimiz dahilinde imarı olan, yapılaşması olan bir yer varsa buralarda biz hızlı şekilde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlamaya çalışıyoruz. Burada özellikle binaların büyük çoğunluğu yapılmış durumda. Ulaşımla alakalı da çalışmaları sürdürüyoruz. Yeni Mahalle ve Yunusemre Mahallesinde toplam 39 sokakta sathi kaplama çalışması yapıyoruz Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla. Yeni Mahallede 27 sokakta 3630 metre, Yunusemre Mahallesinde de 12 sokakta 3520 metre olmak üzere çalışmalar devam ediyor. Sona doğru yaklaşılmış durumda. İnşallah kalan bölgeleri de hızlı şekilde tamamlayacağız” dedi.

Kış sezonu öncesi çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Taban, “Bu tür çalışmalar mevsimin elverdiği ölçüde yapılabiliyor. Artık sonbahar ayları içerisindeyiz. Hava sıcaklıkları müsaade ettikçe şehrimizin her bölgesinde bu çalışmaları devam ettireceğiz. Başta Yeni Mahalle ve Yunusemre Mahallelerimiz olmak üzere yapılan çalışmaların tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.