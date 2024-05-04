Bursa'da bugün sabah saatlerinde termometreler 10 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 20 derece seviyelerinde ölçülecek.

Bugün itibarriyle başlayan sağanak yağış, yarın da etkili olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 10 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde 21 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Gün içerisinde sağanak yağışlı ve çok bulutlu gökyüzü hakim olacak.