Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İnegöl’den 6 projeye 157 milyon 391 bin 216 TL tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledi. Projeler için 98 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Eylül ayında ülke genelinde bin 300 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 45 milyar 161 milyon 291 bin 677 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 872 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

BURSA’DA 1.476 İSTİHDAM

Eylül ayında Bursa’da ise 91 proje yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Bursa’da belge alan projelerin toplam yatırım tutarı 2 milyar 410 milyon 516 bin 367 lira olarak hesaplandı. Bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte bin 476 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Söz konusu ayda Osmangazi ve Kestel’de 12’şer, Karacabey’de 11, İnegöl’de 6, Yıldırım’da 4, Orhangazi’de 3, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve Orhaneli’de 2’şer proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Eylül ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerini 50’si komple yeni yatırım projesi için düzenlenirken, 34 tevsi, 9 modernizasyon, 5 nakil ve 3 ürün çeşitlendirme projesi için de yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

İNEGÖL’DE TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR

Ulubir Su’ya Memba Suyu Dolumu için 72 milyon 418 bin lira, Amperino Otomotiv’e elektrikli ulaşım araçları için 66 milyon 406 bin 309 TL, AS Hira Mobilya’ya elektrik üretimi için (Çatı GES) 6 milyon 377 bin 944 TL, Paye Mobilyaya Ahşap koltuk takımı için 4 milyon 495 bin TL, Modasel Mobilyaya Elektrik Enerjisi Üretimini için 4 milyon 205 bin 325 TL ve Turan Metal’e Elektrik Enerjisi Üretimi (Çatı GES) için 3 milyon 485 bin 638 lira verilecek.

98 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

İnegöl’deki projeler için 98 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.