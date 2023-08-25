Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada ablasının çıplak fotoğraflarını paylaşacağını söyleyen eski eniştesini tabancayla ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Olay 2 gün önce saat 23.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi.

Muhammed Musa(25), ablası Sibel M.'nin ayrıldığı eski eşi Muhammed E.(27)'nin ablasına çıplak fotoğraflarını sosyal medya paylaşacağını söyleyerek şantaj yaptığını öğrendi. Eski eniştesiyle Kasımefendi caddesinde buluşan Muhammed Musa, şahsı uyardı. Bir anda tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Suriye uyruklu Muhammed Musa, elindeki tabancayla eski eniştesi Suriye uyruklu Muhammed E.(27)'yi göğsünden yaraladı. Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan şahıs, bakkala sığındı. Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BURSA'DA YAKALANDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesine kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA YARALADI

Şüpheli Muhammed Musa ifadesinde, "Ablamın eski eşi, ablama çıplak fotoğraflarını internette paylaşacağı yönünde rahatsız etmiş. Bende görüşmeye gittim. Kavga çıktı. Kavgada elimdeki tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.