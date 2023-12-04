Bursa’da Gemlik yakınlarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından İnegöl’de en çok konuşulan konu acil toplanma alanlarının neresi olduğuydu. Yaşanabilecek herhangi bir afet anından İnegöllüler nerede toplanacak? Mahalle mahalle acil toplanma alanları…

Bulunduğu yerdeki acil toplanma alanları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sayfasına giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığında bulundukları yerdeki uygun toplanma alanlarını öğrenebilirler.

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