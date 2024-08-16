Olay Ertuğrulgazi mahallesi Kırçiçeği sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 1. Katında meydana geldi. 5 yaşındaki M.M., balkona oynamaya çıktı. Korumalıklara tırmanan çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü. Baba A.M.,kanlar içinde kalan çocuğunun yardımına koştu. Oğlunu kucağına alan baba, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralı çocuk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Mehmet Sevinç