Olay 11.30 sıralarında İclaliye mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. İşçi Adnan Toraman (43), ağacı motorlu testere ile kesmeye başladı. İşçi, o sırada devrilen ağacın altında kaldı. Diğer işçiler, ağacın altında kalan adamı kurtarıp traktörle mahalleye getirdi. Haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Torman'ın cenazesi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Murat Avcı Muhabir: Murat Avcı