

Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali A.(31) yönetimindeki 41 NH 754 plakalı hafif ticari araç ile Ömer A.(17) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Kays S.(16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ