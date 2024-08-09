Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki meydana geldi. Sürücü Ercan A.(36) yönetimindeki 43 AFE 205 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ve motosiklette bulunan eşi Sevcan A. ile çocuğu 5 yaşındaki Hiranur A. yaralandı. 3 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim uslu