İnegöl Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirildi. Belediye Başkan Vekili Fevzi Dülger Başkanlığında toplanan mecliste 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis açılışında, Türkiye genelinde yapılan çeşitli yarışma ve müsabakalarda derece elde ederek İnegöl’ün adını duyuran ve şehri başarıyla temsil edilen öğrenci ve sporcular mecliste ağırlandı. Toplantı öncesi mini bir ödül töreni gerçekleştirilerek öğrenciler meclis huzurunda onure edildi.

Gündemin birinci maddesinde yer alan 2025 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI KURULACAK

Gündemin 7’nci maddesinde ise İnbel şirketi tarafından İnegöl’de elektrikli araç şarj istasyonları kurulması konusu ele alındı. Gün geçtikçe artan elektrikli araç sayısına vurgu yapılarak, elektrikli araç şarj istasyonu ihtiyacının da arttığı ifade edildi. Vatandaşların bu konudaki mağduriyetlerini gidermek, yaşam kalitesini arttırmak ve ilçede temiz enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla elektrikli şarj istasyonları kurulması planlandığı kaydedilerek; bu doğrultuda İnegöl Belediyesi tarafından uygun görülen yerlere elektrikli araç şarj istasyonları kurulması adına İnbel şirketine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

YENİCEKÖY MAHALLESİNDE KAPALI PAZAR YERİ YAPILMASI İÇİN YER TAHSİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gündemin 9’uncu maddesinde de Yeniceköy mahallesinde kapalı Pazar yeri yapımı için yer tahsisi konusu görüşüldü. Yeniceköy Mahallesinde mülkiyeti İnegöl Belediyesine ait 255 ada 2 parsel nolu 3.474 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine kapalı Pazar yeri yapılması amacıyla 2 yıl içerisinde inşaat başlamak ve 5 yıl içerisinde tamamlamak şartıyla 10 yıl müddetle söz konusu yerin Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

BURSA BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYE SEÇİMİ YAPILDI

Gündemin son maddesi olan 12’nci maddede Bursa Belediyeler Birliğine üye olma ve üye seçimi konusu görüşüldü. İnegöl Belediyesi’nin halihazırda üye olduğu birlik için dönem sonuna kadar üyeliği yenileme konusu oy birliği ile kabul edildi. Kapalı oylama ile yapılan üye seçimi sonucunda da Belediye Başkanının doğal üye olduğu hatırlatılarak; Mehmet Akif Kılıç, Selim Emre Aydın, Hasan Özdemir ve Yüksel Usta 4 asil üye olarak seçildi. Yedek üye olarak ise Ali Toprak, Halide Serpil Şahin ve Necmettin Çamlıdere seçildi.