Kongrede görev değişimi gerçekleşirken, başkanlık görevini Suna Dardağan Demir devraldı. Yeni başkan ve yönetimi, tebrik mesajlarıyla göreve başlarken, devreden başkan Derya Uysal Tuncay ve ekibine başarılı çalışmaları için teşekkür edildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da kongre ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Taban mesajında şu ifadelere yer verdi:

”AK Parti İnegöl İlçe Kadın Kolları Kongremizi gerçekleştirdik. Görevi devralan Başkanımız Suna Dardağan Demir ve yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevini devreden Başkanımız Derya Uysal Tuncay ve yönetimine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”