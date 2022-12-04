Süper Amatör Lig B Gurubu maçında İnegöl'de oynanan Osmaniyespor Tütünspor maçında futbol sahalarında eşi görülmemiş bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında orta sahada yaşanan bir pozisyonda uzaklaştırılan top karşılaşmanın orta hakemi Gürkan Doğan'a çarptı. Pozisyon sonrası acı içinde yerde kalan Doğan'a ilk müdahaleyi saha kenarında görevli sağlık personeli yaptı. Sol el parmağında kırık oluşan Gürkan Doğan, eline yapılan bandaj uygulaması sonrası 4. hakem olmaması nedeniyle karşılaşmanın kalan bölümünü sakat sakat yönetmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 10 dakika elinde bandajla maçı yöneten Doğan'a taraftarlardanda moral tezahüratları yapıldı.

Maçı Osmaniyespor 3-2 kazandı.