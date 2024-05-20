19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bursa’nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Orhangazi Motosiklet Kulübü üyesi yaklaşık 100 motosikletçi 19 Mayıs Gençlik Konvoyu düzenledi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaklaşık 100 motosikletli Orhangazi Cumhuriyet Alanı’nda toplandı. Motosikletlerini Cumhuriyet Alanı’na çeken Motosiklet Kulübü üyeleri açtıkları dev Türk Bayrağı eşliğinde saygı duruşunda bulundular ve İstiklal Marşı okudular.

Motosikletlerle şehir turu yaptılar

Orhangazi Motosiklet Kulübü Başkanı Yalçın Kaynak, dernek yöneticileri ve 100 civarındaki motosikletli daha sonra Türk bayrakları ile süsledikleri motosikletleri ile Orhangazi genelinde şehir turu yaptılar. Motosikletlilerin şehir turu vatandaşlar tarafından da alkışlarla karşılandı.