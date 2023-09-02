Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Adıgüzel ile Işın sokağın kesiştiği yerde meydana geldi.

Adıgüzel sokakta seyir halinde olan sürücü Serpil T. Yönetimindeki 16 ST 105 plakalı otomobil, Işın sokaktan seyreden sürücü Emirhan K. Yönetimindeki 35 ARA 730 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, direğe ve duvara çarparak durabildi. Kaza sonucu kadın sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.