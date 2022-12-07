İnegöl Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin 4. Maddesinde evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesi konusu görüşüldü.

Yıllık 45 milyon TL'nin atıkların bertaraf edilmesi konusunda harcandığının belirtildiği açıklamada geçtiğimiz yıl 8 TL olan evsel atık bedelinin 23.20 TL'ye, 21 TL olan küçük işletmelerin atıl bedelinin 54 TL'ye, 600 TL olan Orta ölçekli işletmelerin atık bedellerinin bin 350 TL'ye, bin 100 TL olan büyük işletmelerin atık giderlerinin 2 bin 200 TL'ye çıkarılması istendi.

Madde oy birliği ile kabul edildi. Buna göre evsel atık ücretlerinde yüzde 187, küçük işletme Yüzde 157, orta ölçekli işletmelerin yüzde 125, büyük işletmelerin yüzde yüz artış yaşandı.