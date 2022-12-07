İnegöl'de amatör kulüplerinin yaşadığı spor sahaları sıkıntısı sürerken, sanayi sahasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yenileme çalışmaları devam eden sanayi tesislerinde yapılan ihale revize edildi. Kafkasspor Başkanı Celal Ter'in talebi üzerine harekete geçen Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, tribün seyirci kapasitesinin 900'e çıkarılacağını müjdeledi.

BAL ligi Temsilcisi Kafkasspor'un İnegöl'deki sahaları yetersiz bulması nedeniyle bu yıl tüm iç saha maçlarını Bursa'da oynama kararı almıştı. Bursa ve diğer illerde ki spor sahalarının benzerlerinin İnegöl'e kazandırılması noktasında proje hazırlayan Kafkasspor, ilçe ve il spor müdürleri, belediye ve spor bakanlığına başvurularda bulundu. Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in girişimleriyle sanayi sahasına 6,5 milyon TL ödenek çıkartılmış ve sahada zemin yenileme ve misafir tribün çalışması başlatılmıştı.

İhale içerisinde ev sahibi ekibin kullandığı tribünlerin mevcut haliyle kalacağını öğrenen Kafkasspor bu durumun değiştirilmesini talep ettiler.

Kafkasspor Başkanı Celal Ter, ilgili kurumlarla görüşmesinin ardından Bursa Milletvekili Gürel'le bir araya geldi.

Misafir tribününden ziyade kendi kullandıkları tribünlerin yenilenmesi ve kapasitenin arttırılmasını talep etti.

Bu istek üzerine hemen harekete geçen Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, spor bakanlığı ile görüşerek Kafkasspor'un talebini onaylattı. Mevcut tribünlerin sökümü ise hemen yapıldı. Vekil Gürel, yeni kurulacak 400 kişilik tribüne ek olarak 500 kişi kapasitesine sahip ek tribün daha eklenerek toplam kapasiteyi 900 kişiye çıkaracaklarını ve tribünün yakında sanayi sahasına monte edileceğini müjdeledi.

Kafkasspor Başkanı Celal Ter, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz'a teşekkür ederek, “Vekilimiz Vildan Yılmaz Gürel ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recai Baykan, bu süreçte bize çok yardımcı oldu. Kendisine minnetlerimizi sunuyoruz. Binlerce seyircisi olan kulübümüz ligin ilk yarısında büyük zorluklar yaşadı. İç saha maçlarında taraftarlarımızı Bursa'ya taşımak zorunda kalmıştık. Binlerce sporsever ise araç bulamadığı için maçlara katılım sağlayamamıştı. Tribünlerin yenilenip kapasitenin arttırılacak olması bizleri mutlu etti. Camiamız adına kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İnegöl'de ki amatör kulüplerinin eskiyen sahalar nedeniyle büyük zorluklar yaşadıklarını anlatan Başkan Celal Ter, tüm sahaların elden geçirilmesini ve İnegölspor stadının da yeniden yapılması gerektiğini vurguladı. İnegöl'ün artık kabuğuna sığmayan büyük bir şehir olduğunu dile getiren Celal Ter, "İlçemizin her yıl nüfusu ve ihtiyaçları artıyor. 80 bine yakın gencimiz var. Gençlerimize ve İnegöl'e yakışır bir spor vadisi yapılmasını rica ediyoruz." şeklinde konuştu