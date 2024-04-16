Olay sabah saatlerinde Yunus Emre mahallesi Özburçak sokakta bulunan site inşaatında meydana geldi. İnşaatta gece nöbet tutan Ali Yaşar(64), fenalaşarak yere yığıldı. Sabah inşaata gelen gündüz bekçisi haraketsiz yatan Yaşar'ı görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit etti. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim Uslu