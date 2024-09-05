Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı; sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl-Domaniç yolu üzeri Hamamlı mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Sürücü İsmail T.(34) yönetimindeki 16 N 0400 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ