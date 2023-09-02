İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpıştı; 3 yaralandı.

İnegöl'den Yenişehir ilçesine seyir halinde olan sürücü Fahrettin S.(55) yönetimindeki 64 ET 433 plakalı otomobil, kenardan yola çıkan Sürücü Arif K.(64) yönetimindeki 16 ASY 438 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Suzan A.(54) ve Ümmügülsüm S.(53) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.