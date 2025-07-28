Kaza saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Yeniköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yılmaz Ö.(46) yönetimindeki 16 BHG 714 plakalı otomobil, ön lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil şarampole yuvarlanarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ