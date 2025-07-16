Olay, İnegöl’ün Burhaniye Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar, rögardan gelen karga sesini fark etti. Rögarın içine bakan çocuklar, bir karganın mahsur kaldığını görünce durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine mahalle sakinleri İnegöl İtfaiyesi’ne haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede karganın yerini tespit etti. Rögar kapağını açan ekipler, mahsur kalan kargayı dikkatlice çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Mahalle sakinleri ve çocuklar, duyarlı davranışlarıyla hem bir canın kurtulmasına vesile oldu hem de doğaya karşı örnek bir davranış sergiledi.