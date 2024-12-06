Bursa'nın İnegöl ilçesinde görev yapan öğretmenler, ek ders ücretlerinin düzenli olarak gecikmesi nedeniyle maddi zorluklarla karşılaşıyor. Özellikle eşleri çalışmayan öğretmenler, bu gecikmelerin hayatlarını olumsuz etkilediğini ve ay sonunu zor getirdiklerini dile getiriyor.

Kasım ayı ek ders ücretlerinin 11 Kasım'da yatırılması, öğretmenlerin sabrını taşırmış durumda. Öğretmenler, bu durumun bir rutin haline gelmesinden endişe ediyor. Ek ders ücretleri, öğretmenlerin gelir kaynaklarından biri olduğu için, ödemelerin zamanında yapılması son derece önemli.

Bir öğretmen, "Ay sonunu zor getiriyoruz" diyerek, "Ek ders ücretlerine güvenerek bazı planlar yapıyoruz. Ancak bu ödemelerin sürekli gecikmesi, bütçemizi ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle eşleri çalışmayan meslektaşlarımız için durum daha da zorlaşıyor" şeklinde konuştu.

Öğretmenler, yetkililerden ek ders ücretlerinin düzenli ve zamanında ödenmesi konusunda daha fazla duyarlılık bekliyor. Kocaeli Derince Milli Eğitim Müdürlüğü'nün her ay ek ders ücretlerini erken yatırması, dikkat çekici bir uygulama olarak öne çıkarken, öğretmenler benzer bir düzenlemenin İnegöl'de de hayata geçirilmesini istiyor.

İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenler, ek ders ücretlerinin ödeme tarihlerinin genellikle 8, 9 ve 11'de olması nedeniyle, ödemelerin oldukça geç yapıldığını ve bu durumun öğretmenlerin maddi durumunu zorlaştırdığını belirtiyor.