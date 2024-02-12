Bursa İnegöl Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kavgada marketi basan 3 genç, market sahibi eski polisi bıçakla ağır yaraladılar.

Olay saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ömer Halisdemir caddesi üzerinde faaliyet gösteren markette meydana geldi.

Market sahibi ve eski polis memuru Emrah Özbudak(30), iddiaya göre 5 saat önce sokakta yüksek sesle konuşan 3 genci sessiz olmaları konusunda uyardı.

Öfkelenen Tunacan Y.(14), ağabeyi Yusufcan Y.(15) ve arkadaşı Osman Berk A.(16) saat 19.00 sıralarında marketi basıp işletme sahibine sopa ve bıçakla saldırdılar. Kavga sırasında gençlerden Tunacan Y. Elindeki bıçakla Emrah Özbudak'ı karnından 3 kez bıçakla yaraladı. Market sahibi kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheliler sorguya alındı.

Kaynak: İBRAHİM USLU