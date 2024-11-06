Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolları fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı, drone ile görüntüledi.

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İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 10 kilometresini oluşturan kıvrımlı yol, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor.

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Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın etkileyici manzarasına tanık oluyor.

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Bulutların ve ağaçların, yolun üstüne düşen gölgeleri güzel görüntüler oluştururken sürücüler, seyahatin bitmesini istemiyor.

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Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen yol, her mevsim sunduğu renk cümbüşü ile hayran bırakıyor.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ