Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda vinç halatının kopması sonucu düşerek ağır yaralanan işçi 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay 26 Eylül tarihinde İnegöl'ün Yeniceköy mahallesi 427. Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. Kamyon üzerindeki inşaat malzemelerini vincin halatına bağlayan Osman Çankaya(62), kendisi de malzemelerin üzerine tutunarak oturdu. Halatın bir anda kopması sonucu başüstü beton zemin üzerine düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan Çankaya, 9 gün sonra hayatını kaybetti.

İbrahim Uslu

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