Kaza saat 09.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa mahallesinde meydana geldi. İdris Şar(87), evinin önünde traktörünü tamir etmeye başladı. O sırada harekete geçen traktör, yaşlı adamın üzerinden geçti. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan adamın cenazesi, Hastane morguna kaldırıldı. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim Uslu