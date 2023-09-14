Yeniceköy mahallesinde meydana geldn kazada araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bekir T.(25) yönetimindeki 55 ANV 28 plakalı motosiklet, önünde seyreden Mahsun E. Yönetimindeki 16 AFS 087 plakalı Araca arkadan çarptı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Belinde kırık olduğu tespit edilen genç ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.