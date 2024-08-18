OLAY

Olay Akhisar Mahallesi Çayır sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan İ.K., sokak üzerinde daha önce kavga ettiği S.Ü.'yü (37) gördü. Yol üzerinde tartışan ikili arasında kavga çıktı. İ.K. üzerinde bulunan silahla S.Ü.'yü silahla yaraladı. S.Ü. kanlar içinde yerde kalırken, İ.K. ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli şahsın emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen İsmail K., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Murat Avcı