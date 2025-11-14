Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir kebapçı dükkana Suriye uyruklu 15 yaşlarındaki bir hırsız dadandı. Son günlerde kasada hep eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi, güvenlik kameralarını inceledi. Sabah 05.00 sıralarında bir hırsızın işyerine gizlice girdiğini ve kasada bulunan paraları çaldığını fark etti. Güvenlik kameralarında geriye dönük inceleme yapan işyeri sahibi, aynı hırsızı defalarca işyerine girerek hırsızlık yaptığını fark etti.

Hırsızı Kovaladı Ama!

Durumu fark eden işyeri sahibi, hırsızın girdiği saatlerde işyerine bekledi. Hırsızın girdiği anda onu yakalamak için hamle yapan işyeri sahibi, hırsızı elinden kaçırdı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İşyeri sahibi, "Günlerdir kasa kontrollerini yaparken fark ettim ki bozuk paraların bir kısımları ortadan hep kayboluyor. Güvenlik kameralarını izlediğimiz sırada 15-16 yaşındaki bir çocuğun köşe camdaki kilit noktasına eliyle zedeleyip rahat bir şekilde açtığını fark ettik. Paraları aldıktan sonra tekrardan oraya aynı şekilde kapatıp iz bırakmadan kaybolduğunu fark edince bizde pusuyu kurduk. Gelince bu sefer camların açık olmadığını gördü, giderken o anda yakalamaya çalıştım. Çok bu konularda profesyonel tebrik ederim, baya hızlı kaçıyor. Çocuğun kim olduğunu biliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla 100’e yakın iş yerine girmişliği var. Yine ucuz kurtuldu ama şahsı biliyoruz artık Çocuk Büronunda haberi var. Ama bizim istediğimiz bir şey var. Böyle bir iş yerine musallat olanların geri salınması hoş değil. Ya başımızı belaya soksa. Gelip iş yerimizi yaksa ne olacak?" dedi.