Oyun oynarken ağaca kaçan topunu almak isteyen genç, çıktığı ağaçta mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, İnegöl Kültür parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, genç, arkadaşlarıyla oynadığı sırada topun ağaca takılması üzerine kendi imkânlarıyla tırmanarak topu almaya çalıştı. Ancak dengesini kaybederek daha yüksek bir dala tutunan genç, inemeyince çevreden yardım istendi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla ağaca çıkarak genci güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Kurtarma anları çevrede toplanan vatandaşlar tarafından merakla izlendi.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların kendi başlarına müdahale etmeye çalışmaması gerektiğini vurguladı.