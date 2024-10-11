Olay dün akşam İnegöl'ün Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Vatandaşlar alkollü bir kadının yerde yattığını görünce 112'ye haber verdiler. Olay yerine giden sağlık ekipleri B.O. İsimli kadını ilk müdahalenin ardından Ambulansa aldılar. Seyir haline geçen Ambulanstaki kadın bir anda cinnnet getirdi. Öfkelenen kadın ambulansa saldırmaya başladı. Her yeri yumruklayan kadın, müdahale için kullanılan makineyi yumruklayarak kırdı. Kadın tedavinin ardından ifadesi alınmak üzere Jandarma karakoluna götürüldü.

Muhabir: şerife öz