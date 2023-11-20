Bursa İnegöl Yeni mahalle Hamzabey caddesi üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Yeni mahalle Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Nurullah U.(25) yönetimindeki 06 FZ 4260 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim T.(19) yönetimindeki 16 AEZ 496 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi