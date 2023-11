Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Başkanı ve işadamı İsmail Kösen, AK Parti İnegöl Belediye Başkan Aday Adaylığını açıkladı.



Kösen, basın mensuplarıyla Orhan köftecisinde yemekte biraraya geldi.

Yemeğin ardından açıklama yapan İsmail Kösen, "Bugün burada İnegöl’ümüzün genç, dinamik basın mensuplarıyla birlikteyiz. Güzide basınımızın temsilcileri aracılığıyla ekranları başında ve sosyal medyadan açıklamamı takip eden Kıymetli İnegöllü hemşerilerime sesleniyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde İnegöl belediye başkanlığı için Türkiye Yüzyılı hedefi ile Türk dünyasını birleştirerek ülkemizi ve milletimizi bölgemizde ve dünyada süper güçlü ülkeler arasına çıkaracağına inandığım; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aktif kadrolarında yer almak üzere Ak Parti İnegöl Belediye Başkanlığı’na aday adaylığımı açıklıyorum. 37 yıllık iş yaşamımda ve sosyal hayatımda edindiğim tecrübeler ışığında şirketlerimi yönetecek evlatlarımın da yetişmesinin verdiği rahatlıkla şehrime, ülkeme ve milletime daha nitelikli faydalar sağlayabileceğime inanıyorum. Mesleğimin ve merakımın bana sağladığı avantajlarla dünyanın birçok ülkesine gezi yapma fırsatım oldu. Gelişmiş çevre düzenlemesine sahip şehirleri, sanayi lokasyonlarını, yerelden başlayan toplumsal refahı gördüm ve deneyimledim. Burada edindiğim bilgi birikimleri, aynı zamanda ticaretimin kazandırdığı deneyimleri sevdam olan kalbim olan İnegöl’ümü daha rahat yaşanacak ve bizden sonraki nesillerimize güzel bir şehir bırakmak için harcama vakti geldiğine inanıyorum. Birleştirici, aktif ve sosyal yapımdan dolayı teşkilatçılığı iyi biliyorum. Bu sebeple AK Parti İnegöl Teşkilatı’mızın gönüllüleri ve mahalle başkanlarından başlayarak, İlçe Yönetim Kurulu ve Başkanım Mustafa Durmuş’la, Kadın Kolları Yönetimi ve Başkanım Derya Uysal Tuncay’la, Gençlik Kolları Yönetimi ve Başkanım Ömer Faruk Baştürk’le Kuruluşundan bugüne İlçe Teşkilatında bulunmuş tüm parti mensuplarıyla, İlimizde başta Sn. İl Başkanım Davut Gürkan ve Yönetim Kurulu ile, Bölge Koordinatörümüz Genel Başkan Yardımcımız önceki dönem Bakanımız Sn. Efkan Ala ile, Bursa Milletvekillerimiz ve İnegöllü Vekilimiz Sn. Ayhan Salman ile önümüzdeki dönem için seçilecek Büyükşehir Belediye Başkanımla çok iyi koordine olup birlikte İnegöl'ümüz için çok başarılı işler yapacağımıza inancım tamdır. Kuruluşundan bugüne ilçemizdeki her kademede görev alan başkanlarımızın yöneticilerimizin çoğunu tanıyor ve dostluklar yapıyorum. Ak Parti kadrolarında beni görmeleriyle parti ile bağlarının tekrar kurulması için elimden gelen tüm çabayı gösterip bütünleşmeye ve seçim döneminde teşkilat başarısına çok büyük fayda sağlayacağıma inanıyorum. İş yaşamımda ve daha önce yönetim kurullarında bulunduğum ( İtso, İmos , İnegölspor, Ertuğrulgazi Derneği, Mym Türkmen Boyları Federasyonu , Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği) sayesinde iş insanları ve ilçe halkımız ile yakın diyaloglar kurma fırsatım oldu. Bu sebeple iş insanlarımızın, spor kulüplerimizin, STK’ların ve halkımızın ihtiyaç ve isteklerini iyi biliyorum. Bu istekleri ve ilçemizin ihtiyaçlarını çözebileceğime İnegöl halkı ve ben inanıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde İnegöl halkımızın önüne çıkarak 31 Mart’ta sandıkları patlatacak düzeyde oy almak için her fabrikaya, işyerine, her caddeye, her lokale giderek oy isteyeceğiz. İlçe olarak başarımızı Sn. Cumhurbaşkanımızın İnegöl ile gurur duyacağı bir noktaya taşıyacağız. Ben tüm bilgim, birikimim, inancım, gücüm ve varlığım ile bu yola çıkmış bulunuyorum. Yerel seçimlerdeki bu başarıyı başta Ak kadrolar ve gönüllerimizin desteği ile hep birlikte başarıp sandıkları silip süpüreceğiz. Bu inançla İnegöl’ün geleceği için hedefim; çocukluğunda öğrenciliğinde, gençliğinde, iş hayatında, emekliliğinde keyifle yaşanacak havası suyu tertemiz, refah dolu, halkın taleplerine etkin şekilde cevap veren, mutlu bir İnegöl belediyeciliği için durmadan çalışmaktır. Tüm yönetici ve teknik kadrolarımızla birlikte İnegöl için daha iyisi diyor ve tüm ilçe halkımdan aday olabilmem adına gönülden destek istiyorum.