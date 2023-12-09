Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde bir restorana giren Vedat A. (48) yemek sipariş etti. Bir süre sonra oturduğu masada rahatsızlanan adam bir anda yere yığıldı. Restoran çalışanları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Vedat A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Vedat A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Murat Avcı